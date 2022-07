Опасност: Овие песни не треба да ги слушате додека возите автомобил

15 SHARES Сподели Твитни

Според студијата на британскиот Moneybarn, повеќето хитови кои сите возачи сакаат да ги слушаат додека возат, се опасни. Така во студијата е наведено дека клучни фактори се ритамот и јачината на тонот. Музиката со повеќе од 120 БПМ е вистинска опасност за сообраќајот.

Советуваат дека најдобро е да се смени музиката веднаш штом се вклучи некоја од „опасните“ песни.

Така, меѓу најопасните е Green Day и нивниот хит „American idiot”, следуваат Miley Cyrus, The Killers и други. Од друга страна, околу 30 % од најпопуларните песни се сметаат за „сигурни” , меѓу кои апсолутен победник е Led Zeppelin и Stairway to Heaven.



Со студијата е потврдена и една теорија, која им е позната на сите. Гласната музика го зголемува бројот на отчукувањата на срцето и го скратува времето на реакција.

Топ 5 „најопасни” песни за возење

1. American Idiot – Green Day

2. Party in the U.S.A – Miley Cyrus

3. Mr. Brightside – The Killers

4. Don’t Let Me Down – The Chainsmokers

5. Born to Run – Bruce Springsteen

Топ 5 „најсигурни” песни за возење

1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan – Drake

4. Africa – Toto

5. Location – Khalid

Пронајдете не на следниве мрежи:©ПУЛС24.МК Вестите на интернет страницата на редакцијата ПУЛС24.МК може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од ПУЛС24.МК или посебен договор, не е дозволено преземање, користење или реемитување на вестите.