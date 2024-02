Платила 5 долари за венчаница, а потоа ја дознала неверојатната вистина (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Фустанот одлично и прилегал и не и требало никакви дополнителни измени

Една жена ја купила својата венчаница во продавница за половни работи и платила многу малку, а потоа сфатила дека нејзиниот фустан вреди многу повеќе!

Ја чинел само 5 долари, но нејзината вистинска парична вредност била неверојатни 1.750 долари .

Но, за „Autumn Trickler“, нејзината вистинска вредност лежи во спомените што ги создаде откако ја носеше оваа венчаница. Оваа убавица очигледно имаше око на јастреб и можеше да го види нејзиниот потенцијал – дури и ако не беше ни свршена во тоа време.

Но, тоа не ја спречи TikToker Autumn, која има 22.000 следбеници, да ја купи нејзината евтина венчаница. Нејзината мајка прва ја забележала кутијата со фустанот.

– Ја отвори кутијата и излегоа чевли, стари списанија, фустан и превез. Мајка ми праша колку ќе чини и ѝ кажаа 5 долари. И двајцата веднаш знаевме дека тоа е мојата венчаница. Тогаш не бев ни верена. Отсекогаш сум сакал винтиџ мода и декор. Фустанот даваше таков безвременски изглед. Кутијата го имаше дури и името на госпоѓата која ја носеше пред мене, откри Есен.

– Тоа дефинитивно беше момент создаден за мене. Сè уште го имам во плакарот. „Не знам дали некогаш ќе успеам да се одвојам од неа“, изјави Есен.

Но, нема сомнеж дека и цената беше многу привлечна. На закачалката, овој фустан не изгледаше особено ветувачки. Тоа се смени кога оваа невеста го проба и се увери дека е вистинскиот фустан за неа.

