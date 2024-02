ПОСЛЕ 70 ГОДИНИ СЕ ВРАТИЛ НА ФАКУЛТЕТ И МАГИСТРИРАЛ: Пензионер (95) собори рекорд стар 30 години, зад се е тажна семејна приказна

0 SHARES Сподели Твитни

Пензиониран психолог, 95-годишен маж од Вејбриџ, Англија, пред неколку дена го собори рекордот како најстар дипломец на лондонскиот универзитет Кингстон со магистер по модерна европска филозофија. Со својата диплома го надмина 93-годишникот кој истото го направи во 1994 година

Д-р Дејвид Марџот првпат се школувал како доктор на овој факултет во далечната 1952 година, но по нешто повеќе од 70 години се вратил и решил да го прошири своето знаење. Како што објасни, имал желба за нова диплома за да го одржи мозокот остар учејќи на негова возраст, но и поради нешто потажна приказна.

„Студирав за да го окупирам мојот ум“

„Ова беше напорна работа. Моето сеќавање не е она што беше порано, но имав среќа што имав наставници од светска класа и тоа беше многу позитивно искуство. Мислам дека е важно секогаш да се предизвикувате себеси дури и додека стареете“. рекол Дејвид.

Тој исто така призна дека го поминал овој курс за да го окупира неговиот ум по смртта на неговата сопруга, со која бил во брак 65 години.

“Знаев дека сум ограничен на време, па кога видов реклама за курс што ми беше локален, решив да се пријавам. Персоналот и студентите беа толку добри со мене. Тоа беше прекрасен курс… така беше чест да дипломираш и да бидам дел од еден ваков фантастичен универзитет“, рече пензионираниот психијатар.

„Тој донесе богатство на знаење на универзитетот“Професорката Стела Сендфорд, една од оние кои го предаваа курсот на Универзитетот Кингстон во Југозападен Лондон, го коментираше најстариот студент.

„Дејвид дојде овде откако веќе имаше одлична кариера и донесе богато знаење и искуство со себе на дискусиите на часовите. Еднаш му кажа на класот за своето детско искуство на Денот на империјата 1938 година и го спореди со Неделата на сеќавањето во 2022 година. Тој можеше да се поврзе сето тоа за она што го учевме.Тоа беше неверојатен и многу трогателен придонес во класот, рече таа.

Д-р Дејвид имаше и трогателна церемонија на дипломирање, на која им се придружија неговиот син и зет во театарот Роуз во Кингстон. По добивањето на дипломата, тој доби голем аплауз од колегите, професорите и семејството.

Она што изненади многумина е тоа што доктор Мериот сега размислува да се запише на вонреден докторат кој би го завршил на 102 години.

