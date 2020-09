Рон Џереми, поранешна пoрнo ѕвезда може да добие 200 години затвор

Рон Џереми, поранешна пoрнo свезда може да добие 200 години затвор

Џереми, еден од најпопуларните актери во неговиот жанр во 20 век, е обвинет за неколку случаи на силување.

Пред два месеци Џереми е обвинет за три случаи за силување и еден сексуален напад помеѓу 2014-та и 2019-та година. А сега обвинението е проширено за уште 20 точки за сексуален напад.

Злосторствата наводно се случиле во период од 14 години, а последното во 2019 година. Адвокатот на Џереми смета дека актерот не е виновен.

На Твитер Џереми напиша: „Едвај чекам на суд да ја докажам својата невиност! Ви благодарам на сите на поддршката“.

I am innocent of all charges. I can’t wait to prove my innocence in court! Thank you to everyone for all the support.

— Ron Jeremy (@RealRonJeremy) June 23, 2020