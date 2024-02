„Сакам да го поздравам син ми кој сега ме гледа на телевизија“: Северина му се обрати на наследникот на сцената, мајка ѝ пушти солзи во публиката (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Северина Вучковиќ поминува низ тежок период откако Врховниот суд ја поништи одлуката на Жупанискиот суд за заедничко старателство на пејачот и Милан Поповиќ над нивниот син Александар, а старателството над момчето го додели на таткото.

Северина синоќа ја прими наградата, за малку ќе заплачеше за време на говорот, а видеото го сподели на мрежите.

– Ова е мојот свет, сцената е мојот свет, особено би сакала да ја поздравам Нина Бадриќ, таа знае зошто, како и сите други пејачки кои се тука вечерва. Сакам да му се заблагодарам на моето семејство, и да го поздравам син ми кој сега ме гледа на телевизија – изјави Северина која доби громогласен аплауз.

Во публиката била и нејзината мајка која исто така била трогната од нејзиниот говор и во еден момент се расплакала.

