Форбс објави список со највредните клубови: европски фудбалски клубови далеку зад екипите на НФЛ и НБА

Магазинот „Форбс“ објави листа на највредните спортски клубови во светот и оваа година, предводена од Далас Каубои, американскиот фудбалски тим, кој се проценува на 5,5 милијарди долари, веќе 5-та година по ред.

Го следат бејзболскиот тим на Јенки со пет милијарди, а потоа три кошаркарски НБА екипи – Никси (4,6 милијарди), ЛА Лејкерси (4,4 милијарди) и Голден Стејт Вориорс (4,3 милијарди).

Три европски фудбалски гиганти се меѓу првите 10, а првиот е Реал Мадрид, кој се проценува на 4,24 милијарди. Барселона вреди четири милијарди, Манчестер Јунајтед е на 10-то место (3,8 милијарди долари), Баерн Минхен е на 24-то место (3,02 милијарди), Манчестер Сити е на 34-то место (2,69), Челси е на 37-то место (2,58), Арсенал е на 47-то место (2,27).

Fans are stuck at home, seasons are at risk and revenue is plummeting. Things might seem terrible for professional sports, but amazingly most of the world's top franchises are worth more this year than last https://t.co/M5Bn0Bw3Ee pic.twitter.com/swyY2TjvuP

— Forbes (@Forbes) July 31, 2020