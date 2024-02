(ФОТО) Немања Гудељ пред и по трансплантација на косата во Турција : „Погледнете сега!

0 SHARES Сподели Твитни

Фудбалерот Немања Гудељ, сопруг на пејачката Анастасија Ражнатовиќ, пред девет месеци имал трансплантација на коса во Турција.Гудељ потоа покажа како изгледа целиот процес на подготовка пред трансплантација на коса , а лекарите од клиниката срдечно го пречекаа фудбалерот на Севиља. View this post on Instagram A post shared by Nemanja Gudelj (@nemanjagudelj)Сега Немања на својот Инстаграм профил покажа фотографии пред и потоа и на сите им покажа како изгледа сега и колку му пораснала косата за шест месеци. Со задоволство можам да ги споделам со вас резултатите од мојата трансформација на косата! Проверете го сега! Пред 9 месеци му ја доверив на докторот трансплантација на коса и резултатите се неверојатни. Нивната стручност и професионалност ме направи многу среќен. Голем повик до нивниот фантастичен тим за нивната грижа и посветеност. Засекогаш благодарен за оваа трансформација – напиша тој.

Инаку, откако се омажи за Немања Гудеља, Анастасија Ражнатовиќ живее во Севиља со својот сопруг. Неодамна таа беше во Белград кога заедно со нејзината мајка Цеца Ражнатовиќ се појавија на премиерата на филмот „The Week“ каде воодушевија со својот стајлинг.

