Педесет и седумгодишната Алиша Фрамис се подготвува за својата венчавка со холограм наречен AILex, кој е создаден со помош на вештачка интелигенција.

Овој настан означува чудна пресвртница во истражувањето на односот меѓу луѓето и технологијата на вештачка интелигенција, која досега беше ограничена на девојките со вештачка интелигенција.

Девојките (или момчињата) со вештачка интелигенција се чет-ботови кои нудат „дружење“ и комуникација што постои во врската меѓу две лица, но во виртуелен свет. Сега Алиша ќе добие „сопруга“ со вештачка интелигенција, која ќе има и холограмски карактеристики.

Холограмите технички не можат да се допрат, но некои истражувачи создадоа холограми кои користат воздушни млазови за да го симулираат чувството на допир.

“Ова е романтична врска помеѓу луѓето и вештачката интелигенција. Иако знаеме дека луѓето и роботите наскоро ќе станат сексуални партнери, Фрамис верува дека следниот важен чекор е емоционалната поврзаност на луѓето со вештачката интелигенција. Холограмите се поблиску до нејзините емоции отколку роботите “, стои на нејзината веб-страница.

Свадбата е закажана за ова лето во Ротердам и е дел од проектот на Алиша „The Hybrid Couple“.

Иако некои сметаат дека отиде предалеку, реалноста е дека романсите со вештачка интелигенција се во пораст на глобално ниво, при што поединците се потпираат на чет-ботови за дружење и емоционална поддршка.

„Љубовта и сексот со роботи и холограми се неизбежна реалност. Тие се одлични придружници и се способни да изразат емпатија. Како што телефоните нè спасија од осаменоста и ја пополнија празнината во нашите животи, холограмите како интерактивно присуство во нашите домови можат дури понатаму“, се наведува на блогот.

Сепак, експертите предупредуваат дека овие односи, иако утешуваат и утешуваат, можат да ги овековечат штетните стереотипи и да ги зајакнат предрасудите својствени за моделите со вештачка интелигенција.

Како што технологијата продолжува да ја обликува човечката интеракција, важно е да се пристапи кон овие односи критички и со свесност за нивните потенцијални импликации.

Фондацијата Mozilla изразува загриженост за чат-ботови со вештачка интелигенција, кои симулираат романтични врски.

Овие апликации даваат приоритет на профитот пред приватноста и безбедноста на корисниците, собирајќи обемни лични податоци без јасни ограничувања. И покрај тврдењата дека го подобруваат менталното здравје, тие немаат транспарентност и одговорност и често споделуваат или продаваат кориснички податоци без согласност.

Постои и страв дека нечии податоци ќе бидат злоупотребени без согласност. На повеќето апликации им недостасуваат основни безбедносни мерки и корисничка контрола врз податоците, што ги истакнува ризиците поврзани со овие чат-ботови.

Фрамис експериментира со осаменоста и интимноста преку истражување на перформансите веќе 25 години. Во далечната 1995 година, таа имаше кукла за придружник.

„Отсекогаш сум сакал да напредувам, а сега истражувам како вештачката интелигенција со уметност може да го намали чувството на осаменост кај луѓето. Знаеме дека роботите и холограмите ќе станат лични. Во мојот случај, сакам да развијам уметнички начин да развијам врска со холограм и истражете како се појавува таа врска“, заклучи Фрамис.

