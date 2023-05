СОПСТВЕНИК НА ФАРМА ЗА КРОКОДИЛИ УБИЕН НА СТРАШЕН НАЧИН: Паднал во ограден простор каде го нападнале и го растргнале 40 од нив

Лун Нам (72) од село во близина на градот Сием Ријеп, во Камбоџа, починал од напад на крокодили кои ги одгледувал. Тој починал откако паднал во нивното заградено место на фармата за рептили, која ја води неговото семејство.

Утринава околу 5 часот по локално време тој случајно паднал во базен со крокодили, при што едниот го каснал за раката и нозете, а потоа го влечел меѓу другите влекачи.

Луан Нам (72) се обидувал да го премести крокодилот од кафезот каде што несе јајца кога животното го грабнало стапот што го користел како мамка и го одвлекол внатре.

Главната група влекачи потоа се нафрлила кон него, распарчувајќи го неговото тело.

„Додека го бркаше крокодилот од кафезот за поставување јајца, крокодилот го грабна стапот, поради што Нам падна во заградениот простор“, изјави за AFP Меи Саври, началникот на полицијата.

„Потоа другите крокодили се нафрлија врз него“, рече тој, додавајќи дека остатоците од телото на Луан Нам биле покриени со траги од каснување.

Farmer, 72, is ripped apart and killed by FORTY crocodiles after falling into their enclosure https://t.co/SgUC0CfwmH pic.twitter.com/FGWGEUZ3BP